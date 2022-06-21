Путин указал на необходимость снижать долю ветхих сетей в ЖКХ

Долю ветхих сетей в ЖКХ необходимо снижать ежегодно, первый этап нужно осуществить в течение пяти лет. Об этом на совещании правительства заявил президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Снижать долю ветхих сетей в ЖКХ необходимо каждый год, это конкретная задача. Этот план может быть рассчитан на ближайшие пять лет», — заявил российский лидер.

Также Путин заявил о необходимости продлить действие национальной программы «Жилье и городская среда» до 2030 года. По его словам, жилищные условия хотят улучшить около 65% россиян и правительство уделяет этой проблеме пристальное внимание.

Глава государства подчеркнул, что у строительной отрасли в России огромный потенциал, но реализовывать его необходимо без бюрократии.