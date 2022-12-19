Общество 19 декабря 2022, 12:02 Доля VPN-трафика в России вернулась на мартовский-апрельский уровень — Шадаев Глава Минцифры Шадаев: VPN-сервисы в России «не приживаются» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне стали меньше пользоваться сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов, эти показатели снизились в стране до уровня весны. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил на заседании профильного комитета в Госдуме.

Он сослался на данные мобильных операторов и счел позитивной новость, что начавшая расти летом доля VPN вернулась на мартовский-апрельский уровень.

Реклама

«VPN в стране у нас пока не приживаются», — отметил министр.

Реклама

Бесплатная версия приложения для VPN-соединения Kaspersky Secure Connection прекратила работу в России 15 ноября. Платную версию приложения собираются поддерживать до конца 2022 года.

Ранее Минцифры не поддержало запрет на использование WhatsApp вне работы. Максут Шадаев обратил внимание: единственное, что пытается отрегулировать Минцифры, — это сфера рабочих коммуникаций.