19 декабря 2022, 12:02
Доля VPN-трафика в России вернулась на мартовский-апрельский уровень — Шадаев
Глава Минцифры Шадаев: VPN-сервисы в России «не приживаются»
Россияне стали меньше пользоваться сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов, эти показатели снизились в стране до уровня весны. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил на заседании профильного комитета в Госдуме.
Он сослался на данные мобильных операторов и счел позитивной новость, что начавшая расти летом доля VPN вернулась на мартовский-апрельский уровень.
Реклама
«VPN в стране у нас пока не приживаются», — отметил министр.
Реклама
Бесплатная версия приложения для VPN-соединения Kaspersky Secure Connection прекратила работу в России 15 ноября. Платную версию приложения собираются поддерживать до конца 2022 года.
Ранее Минцифры не поддержало запрет на использование WhatsApp вне работы. Максут Шадаев обратил внимание: единственное, что пытается отрегулировать Минцифры, — это сфера рабочих коммуникаций.
Смартфоны
Реклама
Реклама