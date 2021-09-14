Доля убыточного бизнеса в России стала минимальной

Доля работающих в убыток предприятий упала до 28,8% по итогам первого полугодия 2021 года. Такой показатель стал самым низким за прошедшие 18 лет.

В первом полугодии 2021 года доля убыточных предприятий снизилась на 6,5 п. п. Она достигла 28,8%, что является минимумом с 2004 года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

По словам аналитиков, общий «минус» составил 1,67 триллиона рублей. Чистая прибыль российских бизнесменов находилась на уровне 11,6 триллиона рублей. Самая маленькая доля убыточных фирм оказалась в оптовой и розничной торговле — 16%. В сельском хозяйстве зафиксировали 21%, в образовании — 24%, а в обрабатывающих производствах - 25%.

При этом в 49 регионах страны доля убыточного бизнеса оказалась выше, чем в среднем по России. Больше всего работающих в убыток компаний было в Чукотском автономном округе — 56%. По 49% предприятий насчитали в Астраханской и Еврейской автономной областях.

В число лидеров о доле коммерчески успешных компаний вошла Вологодская область — 78,8%, а также Чечня — 78,6% и Белгородская область - 77,9%.