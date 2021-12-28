Доля работников предприятий с зарплатами ниже МРОТ сократилась до 2,5%

Доля россиян, которые работают на крупных предприятиях и получают заработную плату ниже уровня МРОТ (минимального размера оплаты труда), сократилась с апреля 2019 года на 0,4% — до 2,5%. На апрель текущего года количество таких сотрудников составляло около 689,8 тысяч человек.

Такие данные в беседе с ТАСС привели в пресс-службе Росстата.

«В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ была 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти данные составили 2,5%, или 689,8 тысяч человек», — рассказали в ведомстве.

Также Росстат привел данные в целом о работе на крупных предприятиях страны. По сведениям на 2019 год, всего в стране на крупных и средних предприятиях трудились около 32 миллионов человек. Полный рабочий месяц — апрель — отработали 27,1 миллиона. Среди них только 2,9% получали заработную плату, которая была ниже МРОТ.

По данным за текущий год, на апрель в стране в целом насчитывалось 75,1 миллиона россиян трудоспособного возраста. Официально трудоустроены были 71,2 миллиона человек.