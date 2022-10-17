Доля работающей молодежи в России снизилась до рекордных показателей | 360°

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Доля работающей молодежи в России снизилась до рекордных показателей

«Известия»: доля работающей молодежи в России снизилась до исторического минимума

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Доля работающей молодежи снизилась в России до исторического минимума. В годовом соотношении она упала на 10,1% и впервые опустилась до показателя в 10,55 миллиона человек. Об этом сообщили «Известия».

Это число составляет 14,7% от количества всех занятых, говорится в исследовании организации FinExpertiza.

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Тренд на снижение численности занятых до 30 лет исследователи объяснили демографическим спадом, который произошел в 1990-е. Нормализоваться ситуация может во второй половине 2020-х годов, следует из оценок специалистов. Это произойдет по мере вступления в эту возрастную категорию более многочисленного поколения.

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С учетом этого, сегодня усилия правительства сконцентрированы на помощи молодежи в поиске работы, отметили во ВНИИ труда.

В «Мострансавто» водителями автобуса работают более 130 женщин. Из них 30 сотрудниц трудятся на маршруте № 2 в Коломне, сообщили в Минтрансе Подмосковья. На женщин-водителей поступает меньше жалоб, они реже попадают в ДТП и получают больше благодарностей от пассажиров, отметили в ведомстве.

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