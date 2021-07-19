В Топливном союзе оценили возможность падения цены на бензин до 20 рублей за литр

Укрепление курса рубля — это не единственный фактор, который может повлиять на падение цены на бензин, однако доля правды в таком прогнозе есть. Экспортирующие компании получают валютную выручку. Об этом в разговоре с «360» заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Доля правды в этом есть, потому что все экспортирующие компании получают валютную выручку, а платят в рублях. Для них ключевая история заключается в том, сколько стоит нефтепродукт в рублевом эквиваленте. Мы берем экспортную цену и переводим в рубли по курсу. Если происходит укрепление курса [рубля] и цена на нефть серьезным образом возрастает, они получают эквивалентную выручку», — пояснил собеседник.

По словам Баженова, в России очень серьезная налоговая нагрузка, поэтому ожидать, что бензин подешевеет на фоне укрепления рубля, не стоит. Он предупредил, что в ближайшие годы ее не собираются снижать. Баженов отметил, что в сложившейся ситуации топливо не может стоить 20 рублей за литр.

Ранее вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун заявил, что литр бензина в России будет стоить около 20 рублей, если курс евро упадет хотя бы до 50 рублей. Однако, по его словам, валютный курс в стране работает только в сторону повышения.