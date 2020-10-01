Доля пенсионеров, которые имеют патологические состояния и при этом находятся под диспансерным наблюдением, увеличилась с 53% в 2018 году до 59% в 2019-м. Речь идет о женщинах старше 54 лет и мужчинах в возрасте от 59 лет.

Рост показателя заболеваемости связан с восстановлением системы здравоохранения. В 2000–2015 годах количество больниц в стране сократилось в два раза — с 10,7 до 5,4 тысячи. Тогда закрыли и передали в частную собственность тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и сельских больниц. Однако начиная с 2018-го подобная тенденция пошла на спад.

«В сельские местности стали привлекать врачей — специалисты выявляют больше проблем со здоровьем у пожилых, чем раньше. Это приводит к росту доли пенсионеров, которые имеют заболевания и при этом находятся под диспансерным наблюдением», — объяснил хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Еще одна причина роста доли пенсионеров с заболеваниями — увеличение продолжительности жизни населения, отметил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. В 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, а это исторический максимум.

Ухудшение статистики может произойти и в случае введения повторного режима самоизоляции в России, считает специалист. Длительное нахождение дома без физической нагрузки может привести к сахарному диабету, заболеванию почек, проблемам с вестибулярным аппаратом, сердечной недостаточности и нейропатии — нарушению чувствительности кожных покровов. Из-за долгого сидячего положения может возникнуть тромбофлебит — воспаление стенок вен, в которых формируется тромб.