Общество 30 марта 2023, 18:19 Доля отечественной продукции на рынке спортпитания составила 80%

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На сегодняшний день доля отечественной продукции на рынке спортивного питания в России составляет 70-80%. Еще несколько лет назад этот показатель составлял около 10%, сообщил директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрий Никитюк в беседе с АБН.

По словам эксперта, такой рост связан с появлением комфортных условий для российских компаний в этой отрасли в связи с уходом с рынка зарубежных представителей.

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При этом Никитюк подчеркнул, что большинство ингредиентов для спортпитания в большинстве случаев имеют иностранное происхождение.