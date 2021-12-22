Доля нуждающихся в господдержке российских компаний выросла на 30% за полгода из-за пандемии

Большинство российских компаний стали нуждаться в господдержке на фоне антиковидных ограничений. Как показал опрос Центра стратегических разработок, количество таких фирм выросло до 80%.

Согласно исследованию, к концу года 80% российских компания заявили, что нуждаются в государственной поддержке. Такое количество оказалось на 30% больше по сравнению с цифрами, которые были полгода назад.

Как пояснили в ЦСР, не всем компаниям удалось восстановиться. Чаще всего о помощи говорили организации, занимающиеся легкой и пищевой промышленностью, а также торговлей и предоставлением услуг, уточнил РБК.

Среди самых желаемых мер поддержки лидерами стали уменьшение налоговой нагрузки и отсрочка по налогам. О них сказали 40% компаний. Еще 37% опрошенных назвали субсидирование тарифов и обязательных платежей. Отсрочка по арендной плате привлекает 27% участников исследования.

В опросе «Бизнес-климат в России» участвовали 10 тысяч компаний, работающих в разных сферах и регионах России. Две трети респондентов составили представители малого и среднего бизнеса.