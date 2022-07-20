Доля нефтегазового сектора в ВВП показала рекордный рост

Доля нефтегазового сектора в структуре российского ВВП выросла до 21,7% за первый квартал 2022 года. Такой показатель стал максимальным за все время расчетов.

По данным Росстата, доля нефтегазового сектора в 2021 году увеличилась на 17,4% по сравнению с 13,9% в 2020 году. За первый квартал 2022 года цифра выросла до рекордных 21,7%. Год к году доля нефтегазового сектора в ВВП России увеличилась на 4,4 процентного пункта.

Предыдущее максимальное значение зафиксировали во втором квартале 2018 года. Тогда доля нефти и газа в ВВП страны достигал 21,5%. Минимальный показатель был во втором квартале 2020 года. Из-за обвала стоимости нефти доля нефтегазового сектора снизилась до 12,6%.

Годовые данные по доле нефтегазового ВВП предоставляются с 2021 года, но квартальные показатели Росстат опубликовал впервые.