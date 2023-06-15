Общество 15 июня 2023, 12:43 Доля малого и среднего предпринимательства в Москве выросла до 90% Заммэра Москвы Сергунина: доля МСП в столичном бизнес-сообществе увеличилась до 90% Сайт мэра и правительства Москвы

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Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в столичном бизнес-сообществе выросла до 90%, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сегодня на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России — около 900 тысяч. Наталья Сергунина Заммэра Москвы

По ее словам, сектор обеспечивает четверть налоговых отчислений в бюджет столицы.

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Сергунина уточнила, что индивидуальные предприниматели и малый бизнес дали рабочие места более чем трем миллионам москвичей.

В 2022 году более 110 тысяч столичных субъектов МСП получили поддержку от правительства Москвы, причем 98 тысяч из них воспользовались бесплатными консультациями и прочими сервисами для развития бизнеса.

Также в прошлом году 13 тысяч компаний и ИП получили финансовую поддержку, включая гранты, субсидии и льготные кредиты. Например, поручительством Московского гарантийного фонда воспользовались более 2,7 тысячи предприятий.

В этом году столица подготовила новые меры поддержки предпринимателей. Среди них — зонтичное поручительство, кредиты по ставке до 10 процентов годовых и пилотный проект по предоставлению МСП займов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности.