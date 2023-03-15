Общество 15 марта 2023, 09:26 Доля авиарейсов в обход Москвы впервые достигла 50% Доля перелетов в обход Москвы впервые достигла 50% от всех маршрутов по России РИА «Новости»

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Количество региональных перелетов в обход Москвы впервые выросло до 50% от всех авиапоездок по России. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные Госкорпорации по организации воздушного движения.

Эта ситуация произошла из-за рекордной государственной поддержки отрасли на фоне санкций со стороны западных стран, а также сокращения международных полетов.

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Последние несколько лет этот показатель планомерно увеличивался, в 2019 году доля маршрутов в обход столицы составила 39%, в 2020 году выросла до 45,6%, а в 2021-м — 46,3%, в 2022-м — 46,5%.

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Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что отечественные самолеты в будущем полностью заменят иностранную технику в авиапарках российских компаний. Оставшиеся в наличии самолеты возможно еще использовать до 2030 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидает от отечественных производителей своевременных поставок новых самолетов Ту-214, Ил-114 и МС-21.