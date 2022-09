Долгожители поделились секретами долголетия | 360°

Общество 23 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

Долгожители поделились секретами долголетия

Американские долгожители, которым исполнилось по 90 лет, поделились секретами долголетия с изданием Eat This, Not That. Об этом написал LIVE24.

Многие отмечают, что главное — жить в свое удовольствие и стараться не отказываться от активного образа жизни, написал «ПолитЭксперт». Например, 96-летняя Нана П. считает, что дожить до своего возраста ей помогло частое общение с семьей и близкими. А Филипп Х., 91-летний американец, рассказал, что «никогда не перестает двигаться» и считает залогом долголетия физическую активность. Долгожительница Маргарет А. (93 года) советует баловать себя любимой едой, но при этом не переедать, а также не переставать учиться новому и узнавать новую информацию, чтобы мозг оставался в тонусе.

