Долгожданное тепло. В деревне Цаплино в Орехово-Зуеве появился газ

В деревню Цаплино городского округа Орехово-Зуево провели газ. Об этом сообщил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Благодаря новому газопроводу топливо появится в 155 частных домах и одном многоквартирном. Его протяженность — 4,8 километра.

«К концу года мы завершим основной объем строительных работ и подключений по губернаторской программе: более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность подключить свои дома к газу. Строительство газопровода в деревне Цаплино позволит подключиться к газу более 180 жителей населенного пункта. До конца года в Орехово-Зуевском городском округе будет также газифицирована деревня Яковлевская», — рассказал Дмитрий Голубков.

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В этом году в Подмосковье запланировано строительство 50 новых газопроводов. До конца года Мособлгаз введет в эксплуатацию еще 26 объектов.