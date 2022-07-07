Деревянные многоэтажки назвали долговечными и безопасными

Строительство деревянных многоэтажных домов является безопасным и долговечным проектом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил архитектор Илья Заливухин.

По его словам, срок эксплуатации таких домов составляет около ста лет. При этом конструкции из клееной древесины должны быть обработаны необходимыми противопожарными веществами.

«До семи этажей эти конструкции станут совершенно безопасными, тем более они более экологичны. Тем более этого материала у нас в России достаточно много», — заявил архитектор.

Председатель Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Дмитрий Руденко сообщал, что специалисты согласовывали строительство двух домов из древесины в городе Сокол Волгоградской области.

Ранее предлагалось построить деревянный дом с апартаментами в Москве, но пока эту инициативу отложили, писала «Российская газета».