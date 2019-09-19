Долговая нагрузка россиян выросла

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«Мы видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам», — сказала Данилова.

Она отметила, что в 2017–2018 годах уровень долговой нагрузки был в стабильном состоянии, так как уменьшались ставки займов. Сейчас снижения не наблюдается, поэтому растут задолженности, что приводит к скачкам долговой нагрузки. По словам Даниловой, можно видеть и тревожные тенденции касательно роста числа кредитов с высоким показателем подобной нагрузки.

«Отчасти это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к нашей методике. Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, — после 1 октября, возможно — мы увидим технический рост дальнейшего этого показателя», — пояснила она.

Если Центробанк увидит такой рост, то можно будет сделать вывод об ее приближении к более консервативной методике регулятора.

Долговая нагрузка представляет собой соотношение суммы кредита и уровень доходов клиента. Такую нагрузку определяет банк при выдаче займа, чтобы предоставить такие условия, при которых заемщик сможет выплатить долг без просрочек.