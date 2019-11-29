Долгострой в Челябинске законсервируют на зиму

Долгострой «Восточная Европа» сдали в Щелкове. Квартиры получили 250 человек Подробнее

Сейчас ищут подрядчика, который подготовит объект к зиме. Здание нужно закрыть защитным контуром от снега. Также предстоит обустроить территорию вокруг него, а на левом берегу реки зажечь к Новому году фонари.

Работы в конгресс-холле возобновятся весной.

Общая стоимость конгресс-холла — 18 миллиардов рублей. Из них два миллиарда выделяли на возведение нулевого цикла и первых этажей. Почти все эти средства уже потрачены.

Стройку активно поддерживал Дубровский. Однако потом на посту его сменил Алексей Текслер, который сомневался в целесообразности траты денег из бюджета на дорогой объект. Тем не менее он не приказал закрыть стройку. Напротив, губернатор отдал распоряжение искать частного инвестора.