  • Долгострой в Челябинске законсервируют на зиму

    29 ноября 2019, 17:47

    Алена Макаренко

    Недостроенный конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске законсервируют на зиму. Этот долгострой был главным проектом бывшего губернатора Бориса Дубровского. Об этом рассказал гендиректор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», заказчик строительства Виталий Передерий. Его слова привело агентство Ura.ru

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    Сейчас ищут подрядчика, который подготовит объект к зиме. Здание нужно закрыть защитным контуром от снега. Также предстоит обустроить территорию вокруг него, а на левом берегу реки зажечь к Новому году фонари.

    Работы в конгресс-холле возобновятся весной.

    Общая стоимость конгресс-холла — 18 миллиардов рублей. Из них два миллиарда выделяли на возведение нулевого цикла и первых этажей. Почти все эти средства уже потрачены.

    Стройку активно поддерживал Дубровский. Однако потом на посту его сменил Алексей Текслер, который сомневался в целесообразности траты денег из бюджета на дорогой объект. Тем не менее он не приказал закрыть стройку. Напротив, губернатор отдал распоряжение искать частного инвестора.