Общество 01 декабря 2022, 17:06 Долгосрочные соглашения на поставку лекарств заключат в Нижегородской области

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Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о перспективах заключения долгосрочного соглашения на поставку лекарств в регион. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

На данный момент такую практику имеет лишь Москва, сообщил Мелик-Гусейнов.

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«Чтобы договориться о поставке лекарств, раньше приходилось использовать обычные контракты, которые длились от нескольких месяцев до года. После прекращения действия контракта останавливалось и сотрудничество», — пояснил министр.

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Он добавил, что сейчас «Нижегородская областная фармация» разыскивает партнеров для сотрудничества.