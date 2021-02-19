Долги жителей московского региона по кредитам выросли в 2020 году

Рост конкуренции среди банков повлиял на число выдаваемых кредитов. Об этом сообщила пресс-служба управления Центробанка по ЦФО.

Задолженность по кредитам для жителей Москвы и Московской области выросла на 11,9% — до 10,6 триллиона рублей. Это произошло в связи с тем, что из-за конкуренции банки снизили процентную ставку по кредитам, а также увеличили сроки, в течение которых можно погасить долги.

«По данным опроса банков, в феврале–марте ожидается сохранение спроса на корпоративные кредиты и снижение — на кредиты населению», — заметила начальник экономического управления ГУ Центробанка по ЦФО Елена Буздалина.

Сумма долгов нефинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей выросла на 9,4% — до 19,7 триллиона рублей.

Ранее Банк России планировал запустить в качестве эксперимента льготную ипотеку для домов с высоким уровнем энергетической эффективности. Цель — улучшить экологическую ситуацию в стране.