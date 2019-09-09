Долги за газ: Мытищи, Королев и Сергиево-Посадский округ вошли в красный список

Задолженность по оплате газа необходимо погасить в преддверии начала отопительного сезона, напомнили в пресс-службе Мособлгаза. Наибольший долг жителей Подмосковья по газоснабжению отмечен в Сергиево-Посадском округе, Королеве и Мытищах.

Со списками жителей муниципалитетов Московской области, имеющих задолженность по оплате газа, можно ознакомиться на официальном сайте Мособлгаза.

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Оплата газа должна производиться до 10-го числа месяца, следующего за истекшим. Самый удобный и доступный способ оплаты — личный кабинет клиента, где можно внести оплату без взимания комиссионного сбора. Кроме того, оплатить долги за газ можно в отделениях и терминалах Сбербанка России, «Почты России», в терминалах АО «Газпромбанк», установленных в филиалах АО «Мособлгаз». Полный перечень доступных способов оплаты размещен на сайте.

Напоминаем, что поставщик газа вправе приостановить газоснабжение жилого помещения в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд. При несвоевременной передаче показаний счетчиков объем потребляемого абонентом газа определяется, исходя из среднемесячного расхода вместо фактического. По истечении трехмесячного периода объем определяется в соответствии с нормативами потребления газа, что, как правило, значительно превышает суммы, соответствующие начислениям по показаниям счетчика.