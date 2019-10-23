Долги за энергию достигли исторического минимума в Подмосковье

Задолженность за энергоресурсы предприятий достигла своего рекордного минимума в Московской области. Среди отстающих муниципалитетов Дубна, Руза и Щелково.

Сейчас задолженность предприятий тепловырабатывающего комплекса перед «Газпром межрегионгаз Москва» составляет 2,9 миллиарда рублей. Это исторический минимум с 2011 года.

«Тот настрой, который сейчас сформулирован по необходимости более глубокому анализу со стороны глав по проблематике задолженности, он позволяет принимать такие решения, которые позволяют бороться с долгами за энергетические ресурсы. И что самое главное — это позволит в дальнейшем снизить риск ограничения подачи тепла в дома наших граждан», — рассказал Евгений Гаврилов, замминистра энергетики Подмосковья.

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Сейчас у глав муниципалитетов одна задача: в полном объеме выполнить плановое задание по погашению задолженности за этот месяц. Такое поручение им дал заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.