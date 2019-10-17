Долги с дачников будут списывать автоматически после решения суда
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, каждый десятый садовод — злостный неплательщик. Сумма долга по взносам многих из них составляет более 50 тысяч рублей.
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Если раньше, чтобы взыскать с дачника долг, нужно было подавать иск в суд и месяцами дожидаться положительного результата, то теперь достаточно написать в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа. Новые поправки вступили в силу в октябре.
Решение выносится в течение месяца. После этого документ можно отправить в банк, который спишет задолженность со счета неплательщика.
Судебный приказ — это новая форма правосудия, призванная сократить время на мелкие административные тяжбы. Он выносится без вызова сторон и без разбирательства. Судья просто проверяет поданные документы и выносит решение.