Долги россиян за электроэнергию резко выросли в 2020 году

Россияне в 2020 году стали хуже платить за электроэнергию. Долги населения увеличились на 12 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем с 2012 года.

Сейчас общий долг жителей России перед электроэнергетическими компаниями составляет 66,6 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Аналитики считают, что такой объем долга некритичен, если сравнить с общим платежом населения за электроэнергию — 640 миллиардов рублей в год.

Эксперты связывают рост задолженности с пандеиией, когда стали больше потреблять электроэнергии, а также с мораторием на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги.

Долги за электроэнергию растут не только у населения, но и у непромышленных потребителей, которые недоплатили 154 миллиарда рублей. Около 66 миллиардов перед электроэнергетическими компаниями задолжали сельхозпроизводители, бюджетные предприятия и промышленность.

В России резко выросла оптовая стоимость электроэнергии, побив рекорд пятилетней давности. Эксперты заявили, что для населения это не отобразится на ценах.

Позднее сообщалось, что тарифы на электроэнергию для россиян могут вырасти, если государство решит их отрегулировать «исходя из политических соображений».