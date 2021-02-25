Долги россиян за ЖКХ выросли на 55 миллиардов рублей за время пандемии

Огромные долги образовались у россиян за жилищно-коммунальные услуги во время пандемии. Задолженность в 2020 году выросла на 55 миллиардов рублей по сравнению с предшествующим годом.

В октябре 2019 года долги жителей перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК составляла 570 миллиардов рублей, а к октябрю 2020 года она выросла до 625 миллиардов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

В госслужбе статистики отметили, что к началу 2020 года задолженность россиян выросла до 615 миллиардов рублей, однако это было связано с сезонным фактором, с началом отопительного сезона. По традиции, за лето россияне расплатились с частью накопленных долгов, однако общая сумма задолженности за год все же выросла на 9,7%.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что прирост долгов за ЖКХ огромный. При этом, по ее мнению, часть задолженности не будет погашена, потому что некоторые организации обанкротились.

В Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) считают, что у многих жителей из-за упавших доходов будет копиться задолженность ускоренными темпами. В организации отметили, что власти должны разработать и принять механизмы списания безнадежных долгов жителей и компенсации УК и ТСЖ выпадающих поступлений за оказанные услуги, чтобы им хватало средств на безаварийное обслуживание домов.

В «Российских коммунальных системах» отметили, что уровень собираемости платежей вырос на 3,3% после того, как в январе 2021 года возобновили начисление пени и ограничение водоснабжения частных домов и канализации квартир злостных должников.