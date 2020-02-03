Долги россиян за 10 лет выросли в 6 раз

За последние 10 лет россияне приумножили свои долги. Сумма просроченной задолженности в среднем возросла в шесть раз. Если в 2010 году речь шла о трех тысячах рублей, то в 2020-м это уже 18-20 тысяч.

Объем долгов оценили в расчете на одного экономически активного жителя России, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Размер просроченной задолженности составляет 66% от среднемесячной зарплаты.

«За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз — на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более трех тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты», — уточнили в НАПКА.

Аналитики отмечают, что при этом в целом по России снизились как доля, так и объем просроченных долгов. По итогам 2019 года «плохая» задолженность россиян перед банками снизилась до 740-750 миллиардов рублей. Годом ранее показатель равнялся 757,5 миллиарда. До 4-4,2% с 5% сократилась и доля «просрочки» по ссудам за 2019 год.

В НАПКА предположили, что у «плохих» долгов в 2020 году может быть положительная динамика. При этом рост просроченной задолженности не превысит ожиданий, а последствия от этого не будут серьезными.

Специалисты отмечают, что просроченная задолженность растет, поскольку россиянам требуется много заемных средств. Минимум 50% экономически активного населения не может себе позволить необходимые покупки без кредита.