Долги россиян в 2020 году рекордно выросли

В 2020 году рекордно выросли долги россиян. Обязательства жителей России превысили 20 процентных пунктов ВВП.

«Совокупный рост всех долгов России в 2020 году превысил 20 процентных пунктов ВВП — с 121,4% до 145,7%». Рост долгов в России стал одним из самых больших по всему миру. Речь идет об общем долге, куда включаются долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора», — сообщил РБК со ссылкой на обзор Института международных финансов (IIF).

Долги российских компаний увеличились с 76,7% до 92,1%. Одной из причин этого стало падение объема ВВП на 3,1%. Внутренний долг нефинансового сектора в 2020 году вырос почти на пять триллионов рублей.

По данным IIF, самый значительный рост долговой нагрузки корпоративного сектора в 2020 году наблюдался в Перу и в России.

За отопление жители России должны более 209 миллиардов рублей. Задолженность по ипотеке выросла до девяти триллионов рублей, выросли долги и за электроэнергию на 12 миллиардов рублей.