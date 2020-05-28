Долги россиян по кредитам дошли до исторического максимума

Долговая нагрузка россиян по кредитам за время самоизоляции достигла 10,9%. Такой показатель стал рекордным за все время наблюдений Центробанка России.

«Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% — максимального значения за все время наблюдений», — сказано в обзоре финансовой стабильности от ЦБ.

Регулятор объяснил, что долговая нагрузка граждан увеличивалась в основном за счет необеспеченных кредитов. Более 80% ежемесячного дохода пришлось отдавать по кредитам 23% россиян. В итоге показатель необеспеченных кредитов оказался на уровне 2014 года.

Несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, Центробанк заверил, что имеет возможность обеспечивать финансовую стабильность и поддержать совокупный спрос. Кроме того, у банков страны есть необходимые запасы капитала для покрытия возможных потерь по кредитам.

Ранее Банк России сообщил, что в апреле российские банки увеличили продажи золота. Количество золота финансовых организаций снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны. Это на 15% больше, чем было продано в марте.