Долги по ЖКХ предложили отдать новым собственникам квартир

С покупкой квартиры человек может получить долги предыдущих владельцев. Платить придется за управление, содержание, ремонт и услуги ЖКХ. Пока что задолженность по коммуналке переходят только наследнику жилплощади.

Законопроект разработали в ассоциации «ЖКХ и городская среда», сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Его уже направили в Минстрой.

Сейчас, если квартиру продали, старый собственник получает от нового только долги за сборы по взносам на капремонт. Остальная задолженность — в том числе за ГВС, отопление, электричество и так далее — остается за предыдущим владельцем.

Авторы инициативы заметили, что при таких условиях покупателей квартир чужие долги не интересуют. Бывших собственников зачастую не найти, а значит, и зависшая сумма выплачена не будет.

По разным оценкам, с долгами продают до трети всех квартир на рынке. Предложенные поправки, считают эксперты, будут стимулировать запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов перед сделкой.

В Минстрое поддержали необходимость решения вопроса о долгах при продаже жилья. Но заметили, что тема чувствительна для населения и требует взвешенного подхода.