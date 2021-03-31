Долги по коммуналке бывших владельцев жилья захотели переложить на новых хозяев

Неприятная новость для купивших вторичку россиян — их могут обязать выплатить долги по ЖКХ, которые накопили прежние владельцы квартир. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на законопроект, который подготовила ассоциация «ЖКХ и городская среда». Документ уже направили в Минстрой.

«Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», — приводит издание слова члена комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева. Он добавил, что главная цель поправок — замотивировать покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов.

Директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что в России долги числятся примерно за половиной квартир, которые выставляют на продажу. Сейчас долги за капремонт переходят по закону от старого собственника новому, а все остальное остается за предыдущим владельцем квартиры.

Ранее благотворительный фонд «Сердце лидера» предложил освободить от платы за коммунальные услуги ветеранов Великой Отечественной войны.