Долги по алиментам в России достигли рекордного уровня

Российские алиментщики поставили исторический рекорд по долгам. Число неплательщиков сократилось, зато теперь они должны в сумме 152 миллиарда рублей.

Газета «Известия» проанализировала дела, которые находятся на исполнении у судебных приставов, и выяснила, что к концу 2019 года число должников достигало 806,4 тысячи человек. В конце 2018-го их было 825,5 тысячи. Зато выросла средняя сумма долга: со 162 тысяч рублей до 189 тысяч.

Издание отмечает, что долги по алиментам достигли 152 миллиардов рублей, при этом в 2012 году задолженность не превышала 20 миллиардов. Так что за семь лет сумма увеличилась почти в семь раз.

Успехи приставов пока сравнительно не велики. За 2019 год им удалось взыскать 52 миллиарда рублей с 764 тысяч должников. Есть еще люди, которые закрыли долги не полностью, или те, которые ждут продажи имущества, чтобы рассчитаться с приставами и женами.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов рассказал, что в России сейчас алименты получают около 1,5-2 миллионов детей. Но каждый пятый алиментщик отказывается от этой своей обязанности.

«Стоит задуматься о поиске действенных механизмов и инструментов реализации имеющихся нормативных положений. Важно, что решение проблемы сбора алиментов еще и повышает рост экономической активности, так как часть выплат возвращается на рынок продовольственных и непродовольственных товаров, а также в сферу услуг», — сказал Соколов.

Среди частых причин долгов по алиментам низкий уровень зарплат и месть бывшей жене.