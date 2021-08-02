Долгая дорога домой: куда повернет сюжетная линия в третьем фильме о Максиме Шугалее

Долгое время съемочная группа держала сюжетную линию третьего фильма о Шугалее в секрете. Но недавно занавес тайны был приоткрыт.

Как только появились слухи о начале съемок продолжения дилогии о Максиме Шугалее, в сети начали разрастаться теории о сюжете новой картины. Киноманы предполагали, что «Шугалей-3» расскажет более подробно о мытарствах ученых в плену или о том, что зритель увидит обыкновенную жизнь социолога. Но недавно на сайте фильма «Шугалей-3», съемками которого занят режиссер Михаил Вассербаум, появились новые подробности о сюжете кинокартины. Оказалось, что спустя несколько месяцев после возвращения на родину на Максима выйдет бывший управляющий банком в Триполи Фарид. Он предложит ученому встретиться в Египте, чтобы поделить с ним новой информацией о ливийских террористах. Из описания к фильму становится понятно, что встреча так и не состоится. Шугалею придется отложить свои планы и помочь другу. Что будет происходить дальше — остается загадкой.

Напомним, в первых двух частях — «Шугалей» и «Шугалей-2» — была показана реальная история россиянина, который в 2019 году оказался в ливийском плену и провел там 18 месяцев. Неравнодушный зритель уже знает, что Максим попал в «Митигу» по ложному обвинению. В России за ученого переживали многие артисты, известные люди, политики, бизнесмены. Нашим активистам потребовался год, чтобы вызволить социолога из плена, для этого они провели множество акций под лозунгом: «Русские не сдаются!»

Премьера первого фильма о небезызвестном социологе Максиме Шугалее состоялась в мае минувшего года на телеканале НТВ. Картина сразу же завоевала зрительские симпатии и пополнила списки популярных российских кинолент.