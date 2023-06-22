Общество 22 июня 2023, 18:09 «Долг зовет». Будущие контрактники рассказали о желании помочь находящимся в зоне СВО Будущие контрактники из Москвы рассказали о желании помочь находящимся в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Будущие контрактники, прибывшие в пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, рассказали журналистам агентства городских новостей «Москва» о желании помочь находящимся в зоне спецоперации.

По словам одного из мужчин, он пришел из-за чувства долга и верности Родине.

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«Долг зовет. Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать», — заявил доброволец.

Одного из собеседников впечатлило увиденное на новых территориях, поэтому он решил подписать контракт.

«Я просто был в Донецке и видел это все своими глазами», — сказал мужчина.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

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