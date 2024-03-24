Общество 24 марта 2024, 14:15 «Долг — помочь». Доноры снова встали в очереди для сдачи крови пострадавшим при теракте Центры сдачи крови для пострадавших в Crocus City Hall снова открылись в Москве Photoagency Interpress/Global Look Press

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С самого утра центры сдачи крови для пострадавших в Crocus City Hall в Москве и Подмосковье снова заработали полным ходом. Доноры выстроились в огромные очереди, сообщило РИА «Новости».

Жители столицы и области едины в своем стремлении помочь тем, кто оказался в беде. Люди ждут по несколько часов, чтобы сдать кровь. Центры продолжат работать сегодня и завтра, принимая всех желающих помочь пострадавшим.

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«Мои соотечественники попали в беду, значит, мой долг — помочь им тем, чем могу. Все здесь вносят вклад в общее противостояние тому ужасу, который случился», — сказал один из доноров.

Уже более пяти тысяч человек сдали кровь в Москве и Московской области для раненых, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Только 23 марта Центр крови ФМБА принял 1023 донора.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевиков удалось оперативно задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, Басманный суд начнет рассматривать дело о теракте 24 марта.