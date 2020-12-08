Дандыкин заметил, что сейчас российская армия готова предоставить для творческих ребят широкие возможности. В частности, есть научные роты по разным направлениям, где новобранцы могут реализовать свой потенциал.

«Что касается таких дарований, о которых говорит Михаил Боярский, долг перед Родиной одинаков для всех, и об этом говорит история наших лучших артистов-фронтовиков», — обратил внимание собеседник информагентства.