«Долг перед Родиной одинаков для всех». Военный эксперт — об идее Боярского запретить призывать в армию артистов
Военный эксперт Василий Дандыкин обсудил с РИА ФАН предложение Михаила Боярского запретить призывать в армию российских начинающих артистов.
Дандыкин заметил, что сейчас российская армия готова предоставить для творческих ребят широкие возможности. В частности, есть научные роты по разным направлениям, где новобранцы могут реализовать свой потенциал.
«Что касается таких дарований, о которых говорит Михаил Боярский, долг перед Родиной одинаков для всех, и об этом говорит история наших лучших артистов-фронтовиков», — обратил внимание собеседник информагентства.