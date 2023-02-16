Общество 16 февраля 2023, 19:09 Доле ипотеки на рынке недвижимости в России предрекли падение до 54% в 2023 году ТАСС: доля ипотеки на рынке жилья в России может упасть до 54% РИА «Новости»

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Доля сделок с привлечением ипотеки на российском рынке первичного и вторичного жилья может снизиться до 54% в 2023 году. Такой вывод сделали в исследовании «Михайлов и партнеры. Аналитика», передал ТАСС.

В опросе приняли участие более тысячи жителей из Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей. Это респонденты, которые планируют покупку квартиры в 2023 году или сделали ее недавно.

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«В 2021–2022 годах почти две трети сделок с недвижимостью совершались с привлечением ипотеки (61%). В текущем году можно ожидать снижение доли ипотечных сделок до 54%», — уточнили в исследовании.

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Более 40% опрошенных отдали предпочтение новостройкам, около 33% выбрали вторичку. Половина закрытых сделок пришлась на лоты комфорт-класса, 37% — на экономкласс. Большая часть респондентов использовала для поиска недвижимости классифайды, и только 28% воспользовались услугами риелторов.

В середине февраля новый вид льготной ипотеки под 5% предложили запустить в России.