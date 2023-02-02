Общество 02 февраля 2023, 19:24 Документы по Великой Отечественной войне продолжат рассекречивать Путин: обязательно будем рассекречивать документы по Великой Отечественной войне РИА «Новости»

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В России продолжат рассекречивать документы, которые связаны с событиями времен Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде.

Спецслужбы страны поднимают из архивов и рассекречивают все больше документов. По словам главы государства, это очень хорошее дело.

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«Обязательно будем делать это дальше», — отметил российский лидер.

В ходе встречи президент поздравил всех присутствующих с 80-летием победы в Сталинградской битве. Глава государства отметил работу поисковых отрядов, которые занимаются восстановлением истории и отыскивают реальные свидетельства подвигов предков.

Он отметил важность сохранения исторической памяти для развития государства. По словам Путина, без прошлого у народа не может быть будущего.

В юбилейную годовщину президент назвал Сталинград символом несокрушимости народа. Глава государства заверил, что сегодня идеология нацизма снова создает угрозу безопасности России. Но страна уверена в себе, в своей правоте и победе.