Общество 22 октября 2022, 18:39 Документы на выплаты от россиян — выходцев из Херсонской области начали принимать в Крыму Глава Крыма Аксенов: россияне из Херсонской области получат выплаты в Крыму РИА "Новости"

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В Крыму начали принимать заявления на государственные выплаты от граждан России — выходцев из Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, выплаты получат те, кто вынужденно покинул Херсон и правобережную часть Херсонской области.

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«Сегодня во всех центрах „Мои документы“ Республики Крым начался прием заявлений от граждан Российской Федерации», — рассказал он.

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Аксенов не уточнил, будут ли назначены выплаты тем жителям расселенного региона, которые еще не успели оформить гражданство после 5 октября. В этот день в стране начал действовать закон, согласно к которому к государству присоединились четыре новых субъекта из состава Украины включая Херсонскую область.

С помощью сервиса россияне смогут подать заявку на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также на выдачу сертификата, с помощью которого потом можно будет приобрести жилье.