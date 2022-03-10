Документы на авто предложили отбирать у россиян еще при одном условии

Госавтоинспекция предложила забирать у водителей свидетельство о регистрации машины, если они за семь дней не устранили ранее выявленные неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Сергея Чипурина.

В проекте документа говорится, что если водителя на неисправном автомобиле остановят на дороге в первый раз, то ему дадут семь дней на устранение всех нарушений. Свидетельство о регистрации изымать не будут.

Если водитель успеет устранить все неисправности за семь дней и зафиксирует это в любом пункте технического осмотра, никаких правовых последствий владельцу автомобиля не грозит.

«Если по истечении семи дней владелец транспортного средства продолжает управлять транспортным средством, не устранив те неисправности, которые были выявлены, вот тогда уже при повторной остановке транспортного средства у него изымается свидетельство о регистрации, поскольку мы видим, что данный владелец является, мягко говоря, недобропорядочным», — пояснил Чипурин.

По его словам, в России ежегодно выявляют около трех миллионов нарушений, которые связаны с неисправностями машин. Самые грубые — неисправность рулевого управления и тормозной системы.

Ранее в МВД предложили выдавать водительские права с 16 лет. Проект административного регламента вступил в силу 1 апреля 2021 года. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал РИА ФАН, что это хорошая идея. По его мнению, дети иногда ездят лучше взрослых.