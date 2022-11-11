Общество 11 ноября 2022, 23:32 Документальный фильм о ЧВК «Вагнер» вышел на RТД Документальный фильм о ЧВК «Вагнер» вышел на RТД РИА «Новости»

Читать 360tv в

Документальный фильм «ЧВК „Вагнер“. Контракт с Родиной» вышел на телеканале RТД. Автором ленты стал Андрей Ященко, а в качестве режиссера выступил Владислав Рытков.

Создатели фильма побывали на передовой, где пообщались с бойцами частной военной компании. ЧВК «Вагнер» представляет собой одну из чрезвычайно секретных военных организаций, но ее представители сделали исключение для съемочной группы RT.

Реклама

В своей работе Ященко и Рытков показали эксклюзивные кадры боевых действий. В объектив попали действия штурмовых групп, разведки и противовоздушной обороны. Бойцы рассказали об организации работы и помощи жителям освобожденных населенных пунктов. Также в фильме раскрыли путь попадания в ЧВК «Вагнер» и цели, которые ставят перед собой бойцы.

Реклама

Предприниматель Евгений Пригожин отмечал, что ЧВК «Вагнер» начала создавать центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской области. Он заявил, что отряды необходимо собирать из числа местных жителей, так как они лучше остальных знают территории своих регионов.