Документальная лента «Сестры» вышла на YouTube-канале RT

Документальный фильм «Сестры», посвященный борьбе с коронавирусом в России, вышел на YouTube-канале RT.

Лента является совместным проектом канала RT Россия и ГКБ № 40 (Коммунарки). Она посвящена медсестрам, которые вместе с врачами находятся в «красной зоне» рядом с тяжелобольными COVID-19. Авторы идеи — главврач Коммунарки Денис Проценко и журналист Антон Красовский. Премьерный показ картины состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь» 19 марта.