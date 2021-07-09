Мигрантов обяжут получать единый документ для пребывания в России

Для нахождения в России мигрантам придется оформлять единый документ с электронным носителем. Законопроект о выдаче такого документа разработали в МВД.

«Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению», — привел ТАСС цитату из-законопроекта ведомства.

Выданный иностранцу документ будет действовать в течение 10 лет. Получить его можно будет только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний. Еще мигрантам потребуется предоставить фотографии, полис медстрахования и квитанцию об оплате госпошлины.

«Лицу без гражданства <…> единый документ оформляется на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе, по его письменному заявлению без предоставления таким лицом полиса медицинского страхования», — уточнили в законопроекте.

При этом действие единого документа могут приостановить, если иностранец больше года находится за пределами России.