Докторская? Петербуржец вытащил из колбасы медицинскую маску

Петербуржец обнаружил в купленной колбасе медицинскую маску. Свою находку мужчина показал на видео, которое выложил в TikTok.

У жителя Северной столицы не задался завтрак. Он купил колбасу, которая начисто отбила аппетит. Подвох почуял сразу, как только начал резать батон. Первый ломтик он даже не смог отрезать до конца. Мужчина заметил, что в колбасу что-то попало.

Сначала вылез кусок материи. Мужчина потянул за него и вытащил из внутренностей медицинскую маску. Как она там оказалась, осталось загадкой.

«Смотрите, это маска! Как такое могло быть?!» — удивился автор ролика.

Ранее сообщалось, что скоро в России могут вырасти цены на колбасу и сосиски.

Американский телеканал CNN ранее провел собственное расследование о том, как рынок США наводнили использованные перчатки, импортированные из Таиланда.