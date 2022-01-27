Доктора Комаровского захейтили из-за развеивания мифа о пользе редьки

Врач и телеведущий Евгений Комаровский пожаловался, что его атакуют недоброжелатели в соцсетях. Он записал отдельное видео о хейтерах, которые не понимают его медицинские публикации. Ролик опубликован на YouTube-канале доктора.

Комаровский рассказал, что в одной из публикаций развеял популярный миф о лечении кашля. По его словам, сок редьки с медом, а также другие народные методы не лечат данный симптом. Также специалист напомнил, что важно знать диагноз. Он отметил, что народные средства молодым навязывают бабушки.

«И знаете, я когда прочитал комментарии в Instagram, я подумал: „Господи, люди, сколько в вас ненависти! Почему вы такие злые?“» — заявил Комаровский.

В комментариях ему стали писать, что он ненавидит бабушек, хотя материал был на другую тему.

«Честно сказать, реально опускаются руки, когда ты начинаешь читать комментарии. Реально хочется все это на фиг послать и вообще ничем не заниматься, потому что, в конце концов, есть возможности жить и без всех этих социальных сетей», — заявил Комаровский.

Тем не менее он не будет прекращать свою деятельность, ведь люди задают ему много вопросов, а коллеги смотрят его публикации в Instagram и YouTube и учатся у него.

Комаровский попросил своих зрителей собирать все уточняющие вопросы по тому или иному посту в одно сообщение и отправлять на почту.

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