Общество 22 апреля 2024, 12:29 Доктор Заславский: Ленин мог умереть из-за спинной сухотки

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Споры о причинах смерти известного политического деятеля Владимира Ленина ведутся по сей день. В беседе с «Газетой.ru» доктор медицинских наук Денис Заславский предположил, что у него могла быть мягкая опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе — так называемая спинная сухотка.

Некоторые ученые считают, что к смерти привел нейросифилис, другие же уверены, что причина кроется в атеросклерозе. По словам Заславского, сейчас лабораторно подтвердить диагноз Ленина невозможно.

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Отмечается, что исследователи продолжают изучать мозг, который хранится в Научном центре Неврологии, и пытаются найти в срезах ДНК возбудителя болезни Treponema pallidum. Однако на данный момент сделать это не удалось.