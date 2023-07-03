Общество 03 июля 2023, 14:07 Доктор технических наук Костин: не стоит располагать роутер там, где человек проводит много времени

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Несмотря на небольшое излучение от современных роутеров, не стоит располагать устройство там, где человек проводит много времени. Об этом Lenta.ru рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин.

Эксперт порекомендовал отключать роутер в ночное время суток. Таким образом, можно снизить уровень излучения, написал сайт kp.ru.

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Костин предупредил, что сигналы роутера могут спровоцировать головные боли, учащенное сердцебиение и негативно повлиять на работу внутренних органов.