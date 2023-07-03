03 июля 2023, 14:07
Доктор технических наук Костин: не стоит располагать роутер там, где человек проводит много времени
Несмотря на небольшое излучение от современных роутеров, не стоит располагать устройство там, где человек проводит много времени. Об этом Lenta.ru рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин.
Эксперт порекомендовал отключать роутер в ночное время суток. Таким образом, можно снизить уровень излучения, написал сайт kp.ru.
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Костин предупредил, что сигналы роутера могут спровоцировать головные боли, учащенное сердцебиение и негативно повлиять на работу внутренних органов.
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