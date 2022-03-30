Доктор Продеус опроверг закрытие программы Малышевой на Первом канале

Информация в СМИ о роспуске авторской программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале является фейком. Об этом «360» заявил доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Кто-то один написал теоретическую штуку, а видимо, просто говорить не о чем. Другие подхватывают, как одна бабка сказала. Будем дальше смотреть обязательно», — заявил он.

Ранее о закрытии программы Малышевой написал Telegram-канал Baza. Отмечалось, что Малышева провела собрание с сотрудниками и уведомила их о закрытии программы.

По данным источника, главной причиной закрытия проекта стали изменения в сетке вещания Первого канала.