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    30 марта 2022, 16:19

    Доктор Продеус опроверг закрытие программы Малышевой на Первом канале

    Максим Зинкин

    Информация в СМИ о роспуске авторской программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале является фейком. Об этом «360» заявил доктор медицинских наук Андрей Продеус.

    Доктор Продеус опроверг закрытие программы Малышевой на Первом канале

    «Кто-то один написал теоретическую штуку, а видимо, просто говорить не о чем. Другие подхватывают, как одна бабка сказала. Будем дальше смотреть обязательно», — заявил он.

    Ранее о закрытии программы Малышевой написал Telegram-канал Baza. Отмечалось, что Малышева провела собрание с сотрудниками и уведомила их о закрытии программы.

    По данным источника, главной причиной закрытия проекта стали изменения в сетке вещания Первого канала.