Доктор Мясников заявил, что коронавирус может спровоцировать рак

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус может иметь способность провоцировать возникновение рака. В частности, у пациентов после ковида может возникать фиброз легких, а это в разы увеличивает риск появления онкозаболевания.

Мясников отметил, что провоцировать рак могут в теории и другие вирусы, но респираторные в этом замешаны меньше.

«Это не вирус папилломы человека, не вирус Эпштейна — Барр, не вирус герпеса, которые могут провоцировать рак. Но все равно. Вирус есть вирус», — пояснил он в интервью Ura.ru.

Риск появления рака легких повышается, в частности, у тех пациентов, которые после ковида столкнулись с фиброзом легких. По данным Мясникова, диффузный фиброз легких увеличивает риски рака легких в 8-14 раз. При этом он отметил, что фиброз легких может быть у 30% тех, кто переболел ковидом.

Ранее глава Ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказала, что сейчас одним из самых больших мифов, связанных с раком, остается тот, что болезнь якобы может быть заразна. И этот миф, по ее словам, нужно ломать на корню, сообщало РИА ФАН.