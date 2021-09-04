Доктор Мясников сравнил синтетические витамины с пулеметной очередью по организму

Натуральные витамины оказывают на организм человека гораздо более положительный эффект, чем синтетические. Об этом заявил популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, раньше бытовало обратное мнение. Некоторые эксперты полагали, что дефицит витаминов лучше восполнять не через увеличение количества овощей и фруктов в рационе, а с помощью синтетических аналогов. Потому что было непонятно, сколько таких продуктов нужно съесть, объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Но на самом деле это не так. Организм совершенно по-разному усваивает натуральные и синтетические витамины. Последние, по его мнению, бьют как из пулемета. А в случае с натуральными такого не происходит, потому что они попадают точно в цель.

«Зато когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам: „Да, я вижу, вот витамины“», — пояснил специалист.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург дал советы о питании осенью. По его словам, рацион должен содержать достаточное количество белка и иметь фокус на противовоспалительном действии.