Доктор Мясников предрек ужесточение антиковидных мер в регионах

Врач и телеведущий Александр Мясников не исключил, что вслед за Москвой и другие российские регионы начнут ужесточать антиковидные меры. Особенно если показатели заболеваемости нестабильны.

«Коронавирус будет идти волнами. То есть три месяца всплеск, три месяца все стабильно. По этой модели все должно было прийти в мае, но пришло позже», — пояснил специалист в беседе с Ura.ru.

По словам Мясникова, у любого губернатора или мэра есть два выбора: там, где ситуация с заболеваниями стабильная, можно отсчитать три месяца и ждать нового всплеска. И по долгу службы вводить ковидные меры.

«Если ситуация с вирусом такая же, как в столице, ограничения будут вводить в ближайшее время», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что единственный путь предотвратить рост числа заболеваний — это вакцинироваться. По его мнению, никто из россиян «не имеет права вякнуть», что ему что-то не нравится, потому что прививку можно было сделать уже давным-давно.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Помимо этого, в столице временно закрываются фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах. А рестораны и бары смогут работать только до 23:00.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне решения о продлении выходных с 15 по 19 июня в настоящее время нет.