facebook_pixel
    12 июня 2021, 16:49

    Доктор Мясников предрек ужесточение антиковидных мер в регионах

    Ольга Назаркина

    Врач и телеведущий Александр Мясников не исключил, что вслед за Москвой и другие российские регионы начнут ужесточать антиковидные меры. Особенно если показатели заболеваемости нестабильны.

    Доктор Мясников предрек ужесточение антиковидных мер в регионах

    «Коронавирус будет идти волнами. То есть три месяца всплеск, три месяца все стабильно. По этой модели все должно было прийти в мае, но пришло позже», — пояснил специалист в беседе с Ura.ru.

    По словам Мясникова, у любого губернатора или мэра есть два выбора: там, где ситуация с заболеваниями стабильная, можно отсчитать три месяца и ждать нового всплеска. И по долгу службы вводить ковидные меры.

    «Если ситуация с вирусом такая же, как в столице, ограничения будут вводить в ближайшее время», — добавил он.

    Эксперт подчеркнул, что единственный путь предотвратить рост числа заболеваний — это вакцинироваться. По его мнению, никто из россиян «не имеет права вякнуть», что ему что-то не нравится, потому что прививку можно было сделать уже давным-давно.

    Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Помимо этого, в столице временно закрываются фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах. А рестораны и бары смогут работать только до 23:00.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне решения о продлении выходных с 15 по 19 июня в настоящее время нет.