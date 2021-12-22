Доктор Мясников рассказал, стоит ли ждать локдауна под Новый год

Заболеваемость коронавирусом сейчас идет вниз, поэтому вводить новый локдаун нет смысла. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач, телеведущий Александр Мясников.

Локдаун может только замедлить рост в кризисной ситуации, поэтому вводить его, когда заболеваемость снижается, нет никакого смысла. Не повлияют на статистику и новогодние гуляния, однако новая волна все же будет, но позже, уверен Мясников.

«В феврале будет новая волна. Хоть собирайся на Новый год компаниями, хоть не собирайся. Но запомните, в феврале будет новая волна. Это как океанский корабль, который идет по волнам то вверх, то вниз, а на палубе океанского корабля прыгает человечек и говорит: «Вот я прыгнул, и волна пошла вниз», — объяснил врач.